Roma, Dybala recuperato

Arrivano buone notizie in casa Roma sul fronte Dybala. Questa mattina, nella seduta d'allenamento Trigoria, l'attaccante argentino si è parzialmente allenato col resto del gruppo, confermando di essere vicino al recupero.

Difficilmente l'ex Juventus giocherà dall'inizio nella sfida di giovedì sera contro il Feyenoord. Mourinho, salvo clamorose sorprese, deciderà di preservarlo per il finale di partita (nel caso in cui ci fosse bisogno di schierarlo) e direttamente per la partita di lunedì prossimo contro l'Atalanta, quando ci saranno in palio punti pesantissimi per la lotta Champions.

Il consiglio potrebbe essere quello di schierarlo, ma occhio a quello che potrebbe accadere da qui a lunedì. Abraham invece è a disposizione: l'attaccante è già subentrato nella sfida contro l'Udinese realizzando anche un gol nel finale.

Fantacalcio.it per Adnkronos