"Roma è una discarica: uno schifo", Gassmann all'attacco

"Roma è una discarica". Alessandro Gassmann, su Twitter, fotografa così le condizioni della capitale, pubblicando la foto di un cestino stracolmo di rifiuti. "Ci vuole ancora quanto per capire che questi cestelli per i rifiuti nel centro di Roma NON sono adatti?", scrive l'attore. "Ho camminato parecchio, la città è una discarica, come da ormai parecchi anni. Davvero uno schifo. Turisti disgustati, gabbiani sui tavoli e nei vicoli che mangiano resti", aggiunge prima di proporre una prima, parziale soluzione pubblicando la foto di contenitori più grandi e meglio gestibili: "Non vanno bene cestelli di piccole dimensioni e non differenziati per una città come Roma dove il flusso turistico è gigantesco e continuo. Questo il modello ideale che funziona e non può essere attaccato dai gabbiani. Capisco che non è stiloso, ma funzionerebbe".





Non vanno bene cestelli di piccole dimensioni e non differenziati per una città come Roma dove il flusso turistico è gigantesco e continuo. Questo il modello ideale che funziona e non può essere attaccato dai gabbiani. Capisco che non è stiloso, ma funzionerebbe. #Romasonoio pic.twitter.com/OWyEsJattY — Alessandro Gassmann (@GassmanGassmann) May 29, 2023