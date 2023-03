Roma-Empoli 2-0, gol di Ibanez e Abraham - Video

La Roma batte l'Empoli per 2-0 nel match valido per la 21esima giornata della Serie A. La formazione di Mourinho si impone all'Olimpico grazie all'uno-due nei primi minuti di partita con le reti di Ibanez e Abraham di testa su corner calciato da Dybala e riscatta la sconfitta in Coppa Italia con la Cremonese. I giallorossi grazie a questo successo salgono a 40 punti agganciando momentaneamente l'Inter al secondo posto in classifica.

LA PARTITA - Per la sfida con i toscani Mourinho in avanti schiera i titolarissimi Dybala e Pellegrini a supporto di Abraham. In porta Rui Patricio, con Mancini, Smalling e Ibanez a completare la difesa. A centrocampo spazio a Cristante e Matic. El Shaarawy e Zalewski laterali a tutta fascia. Mentre l'Empoli di Zanetti schiera con Satriano e Caputo in attacco, dietro a loro Baldanzi.

La partenza della Roma è bruciante. Al 2' è già in vantaggio. Calcio d'angolo di Dybala, Ibanez schiaccia di testa e beffa Vicario per l'1-0. Passano pochi minuti e al 6' i giallorossi raddoppiano: ancora calcio d'angolo di Dybala, questa volta è Abraham a colpire di testa e ad infilare Vicario. L'attaccante inglese dopo essersi sbloccato cerca la seconda rete personale e al 24' ancora su d'angolo di Dybala: incorna di testa ma Vicario devia in angolo. Il nove giallorosso ci riprova al 29': Pellegrini batte una punizione a giro dalla trequarti, Abraham stacca benissimo di testa ma il pallone esce di poco a lato. Solo nel finale di tempo si vede l'Empoli.

Roma-Empoli 2-0, i gol (Video)

Al 37' Baldanzi imbuca per Caputo, conclusione di prima dell'attaccante ma è attento Rui Patricio. Al 44' Main calcia un punizione da posizione defilata, la palla attraversa l'area e arriva sui piedi di Ebuehi dopo un tocco di Rui Patricio ma sotto porta manda alto sopra la traversa. Nel recupero conclusione di Akpa Akpro dalla distanza con il pallone che esce di poco.

Ad inizio ripresa ancora Roma pericolosa e Vicario straordinario con un triplo miracolo, prima su una conclusione di Dybala, poi il tiro ravvicinato di Mancini e infine il colpo di testa di Abraham sotto porta. L'Empoli cerca una reazione e al 53' ci prova Baldanzi che parte in solitaria e calcia dal limite ma Rui Patricio, attento, para in due tempi. Al 62' ci prova anche Parisi dalla distanza, senza successo. La Roma addormenta a questo punto la gara, non rischia più nulla e porta a casa tre punti importanti che la proiettano in alto in classifica in attesa delle gare delle dirette concorrenti per la corsa Champions.