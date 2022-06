Sanzione di 450 euro per un 26enne, residente in Spagna, che questa mattina alle 5 è entrato dentro la Fontana di Trevi. Sul posto, impegnati nei controlli a tutela delle piazze e monumenti del centro storico, c'erano gli agenti del I Gruppo Trevi della Polizia Locale, che hanno fatto uscire dall'acqua il giovane, identificandolo e sanzionandolo: per lui è scattata la sanzione di 450 euro secondo quanto previsto dal Regolamento di Polizia Urbana.