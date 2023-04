Roma, fermato 43enne per omicidio Fiore. A tradirlo il cellulare

E' stato tradito dal cellulare il 43enne fermato la notte scorsa dalla polizia per l'omicidio di Andrea Fiore. Gli investigatori lo hanno individuato in un hotel ad Aranova dopo aver localizzato il suo telefono. Il 54enne Fiore è stato ucciso nel suo appartamento in via Pisoni, al Quadraro con un colpo di pistola al torace. Il 43enne è gravemente indiziato di essere il complice di un altro fermato dei giorni scorsi per lo stesso omicidio.

L'omicidio di Fiore, si legge nel provvedimento di fermo, sarebbe stato pianificato ''accuratamente, in ogni minimo particolare''.