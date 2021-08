Roma, Ferrero a cena con Raggi: "Candidatura? Lo scopriremo" 

La sindaca di Roma Virginia Raggi e il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero a cena a Testaccio. Candidatura in vista alle comunali? Al loro arrivo, insieme, Raggi ha detto: "C’è bisogno del supporto di tutti e del Presidente Ferrero che è un valore aggiunto. Ci presentiamo in coalizione con più liste civiche e ce n’è una per gli sportivi: sono gli ‘sportivi per Roma’ che vogliono continuare e implementare quanto abbiamo fatto. Lo sport aumenta la qualità della vita".

Alla domanda in merito ad una sua possibile candidatura, Ferrero ha esclamato: "Lo scopriremo presto".

"Abbiamo lavorato tantissimo - ha aggiunto Raggi- sulle palestre scolastiche e sui centri sportivi comunali: sono i luoghi dove nasce lo sport e che vengono frequentati fin da piccoli. Durante il Lockdown abbiamo aperto le ville e i parchi comunali apposta per gli sportivi". Per Ferrero, "il sindaco Raggi adora veramente questa città e lo sport. Che facciamo, viene un altro sindaco e disfa tutto? Lo sport è vicino alla sindaca Raggi. Nessuno ha mai fatto tanto come lei per i ragazzini in mezzo alla strada. L’abbiamo massacrata ma ora va sostenuto. E' un raggio di sole".