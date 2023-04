Roma-Feyenoord, capitale in allerta per tifosi olandesi

E' alta l'attenzione della prefettura di Roma per la partita Europa League Roma-Feyenoord che si disputerà allo stadio Olimpico domani alle 21. Le misure di sicurezza per l'incontro sono state discusse questa mattina in prefettura a Roma nel corso di un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. Grazie ai controlli in corso già da giorni sono già stati intercettati una decina di ultras olandesi ma si stima che qualche centinaio di supporter potrebbe ancora raggiungere la Capitale. Continua costante il monitoraggio delle forze dell'ordine.

Sono presidiati dalla polizia locale da questa mattina alle 7 i monumenti e le fontane della Capitale. Nel 2015 proprio un gruppo di tifosi olandesi devastò la fontana della Barcaccia di piazza di Spagna.

Il divieto di vendita e trasporto di bevande in vetro nel centro della Capitale da mezzanotte alle 8 del 21 aprile è un'altra delle misure disposte dalla prefettura di Roma.