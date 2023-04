Roma-Feyenoord, centro blindato: monitorati diversi gruppi di tifosi olandesi

Sono almeno una quarantina gli ultras olandesi che sono stati intercettati nell'ambito dei servizi di prevenzione disposti in vista dell'incontro di Europa League Roma-Feyenoord che si gioca questa sera alle 21 allo stadio Olimpico della Capitale. I tifosi al momento non hanno creato criticità e in piccoli gruppi stanno passeggiando per le vie di un centro blindato, con fontane e monumenti transennati, e dove sono in atto presìdi di polizia e carabinieri e servizi di osservazione.

Per la gestione dell'ordine pubblico nella giornata di oggi sono oltre mille gli uomini in campo. Da mezzanotte è scattato anche il divieto di vendita e trasporto di bevande in vetro che cesserà domani mattina alle 8. L'attenzione per la sicurezza è molto alta, visto il precedente del 2015 quando un gruppo di tifosi olandesi devastò la fontana della Barcaccia di piazza di Spagna e i disordini creati dai tifosi dell'Eintracht a Napoli.

Ieri sera dopo la provocazione di un gruppo di ultras olandesi che hanno postato sui social una foto con la fontana della Barcaccia, il simbolo del raid del 2015, e il messaggio ''siamo tornati'', la polizia ha intercettato e arginato il blitz di circa 200 romanisti che volevano assaltare il pub dove stavano passando la serata i tifosi del Feyenoord.