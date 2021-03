Roma, folla e assembramenti: chiuse Fontana di Trevi e via del Corso

Troppa gente in strada, scattano le chiusure a Roma. Proseguono i controlli a tutela della salute pubblica da parte della Polizia Locale di Roma Capitale, con controlli rafforzati in questo weekend per verificare i possibili assembramenti e il rispetto delle normative anti contagio. A partire dalle ore 15 circa le pattuglie del I Gruppo Trevi dei caschi bianchi hanno dovuto procedere alla chiusura delll'area di Fontana di Trevi a causa della presenza del gran numero di persone che non rendeva possibile il rispetto delle misure anti contagio.

La zona resterà interdetta fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Intorno alle ore 17.00 è stata disposta la chiusura al traffico pedonale di via del Corso, da largo Goldoni a Largo Chigi. Interventi in corso sul litorale di Ostia, in particolare nella zona del Pontile, piazzale dei Ravennati e piazza Anco Marzio.