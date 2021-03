Roma, Friedkin da Raggi: società valuta ipotesi per stadio

(Adnkronos)

La sindaca Virginia Raggi ha ricevuto il presidente della As Roma, Dan Friedkin, questa mattina in Campidoglio. Il numero uno della società sportiva – accompagnato dall’ad Guido Fienga e dal responsabile dei rapporti istituzionali Stefano Scalera – ha ringraziato il Campidoglio per la rinnovata disponibilità al confronto.

L’AS Roma ha ribadito le ragioni che hanno portato alla nota del 26 febbraio 2021 e ha confermato l’interesse per la realizzazione dello “stadio della Roma”, sottolineando la ferma volontà di dare vita ad un impianto moderno, ecosostenibile e integrato con il territorio. In tal senso la società sportiva sta valutando tutte le ipotesi.

L’Amministrazione ha preso atto delle delucidazioni fornite, riservandosi una compiuta valutazione, ed ha garantito l’interesse alla realizzazione dello stadio della Roma.