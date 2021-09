Gli viene negato l’accesso in un negozio perché non indossavano la mascherina, per ritorsione attendono all’uscita il titolare e lo aggrediscono davanti a moglie e figli, di 3 e 7 anni. E' accaduto lo scorso 23 giugno a Roma. Tre gli arresti, mentre un complice, fuggito all’estero, è attivamente ricercato.