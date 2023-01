Roma, grande affluenza in centro: chiude la metro A Spagna

L'Atac: "Utilizzate per favore in alternativa la stazione Flaminio"

''Per elevata affluenza nella zona stiamo chiudendo la stazione Spagna della Metro A'', a Roma. Lo comunica, via Twitter, Atac. ''Utilizzate per favore in alternativa la stazione Flaminio''.

Sempre l'Atac con un cinguettio informa che "per l'elevata affluenza pedonale è stato chiuso corso Rinascimento" vicino a piazza Navona e "stiamo deviando le linee bus C3-30-70-81-87-492-628 su corso Vittorio Emanuele e lungotevere #Roma". "Chiusa anche via del Corso" per cui si modifica il servizio del bus C3, che devia Nazionale-Repubblica, il 119 che si limita a Chigi, il 51 limitato a Piazza Venezia, mentre il 62-63-80-83-85-160-492-FRRE2 in direzione nord deviano Nazionale-Repubblica, a sud su Tritone-Traforo".