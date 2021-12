Roma, Green pass falsi in vendita a 100 euro

Richiesta aumentata con l'entrata in vigore delle nuove restrizioni e in vista del Natale

Green pass falsi in vendita a 100 euro. Le indagini della procura di Roma avrebbero portato alla scoperta di un fiorente mercato clandestino, grazie alla complicità di medici. I canali di vendita sono diversi: dai gruppi Telegram al dark web, dove è possibile trovare non solo i certificati, ma anche le istruzioni per procurarseli. E la richiesta sarebbe aumentata in maniera esponenziale con l'entrata in vigore delle nuove restrizioni e in vista del Natale.