Roma, Grillo con Raggi: "Massimo sostegno alla nostra guerriera"

(Adnkronos)

Mentre cominciano a farsi avanti le candidature per le amministrative di Roma, Beppe Grillo detta la linea M5s e  lo fa confermando l'appoggio alla sindaca Virginia Raggi.

"Massimo sostegno alla nostra guerriera!", scrive sul suo Blog il garante del Movimento 5 Stelle, condividendo un post di Raggi in cui la prima cittadina commenta i recenti arresti nell'ambito dell'inchiesta sull'apertura della discarica di Monte Carnevale e scrive: "Ora Zingaretti ritiri il proprio Piano Regionale dei Rifiuti che impone l'apertura di discariche a Roma, una scelta che noi romani abbiamo dovuto subire". Alla fine del post il sindaco della Capitale aggiunge: "A breve si vota. Chi si candida a Roma abbia il coraggio di disconoscere l'operato di Zingaretti e dica chiaramente che non vuole una discarica a Roma. Io non ho problemi a dirlo".