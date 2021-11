Roma, Gualtieri: "Città più pulita a Natale"

"Ma per eccellenza serve tempo" dice il sindaco in un'intervista a Repubblica

"A Natale Roma sarà più pulita di come l’abbiamo trovata". Lo afferma il neo sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in un'intervista a Repubblica. "Premesso che l’accordo è stato siglato da Ama in piena autonomia, la riduzione del tasso di malattia è solo una condizione aggiuntiva per accedere al premio, che è legato al successo del piano e alla maggiore presenza anche attraverso il rinvio delle ferie e dei permessi retribuiti. Se la riduzione delle assenze per malattia fosse sufficiente a percepire il premio, le critiche sarebbero giustificate. In ogni caso, visto che il paragrafo su questo punto può dare adito a confusioni, l’azienda mi ha informato che il testo sarà precisato per evitare ogni fraintendimento, dato che l’intenzione di entrambe le parti è stata sempre chiara", precisa Gualtieri.

"Gli interventi straordinari procedono secondo i piani. La raccolta ordinaria ha subito un rallentamento per i problemi sorti in alcuni impianti. Siamo riusciti a individuare sbocchi alternativi, a partire da un maggiore utilizzo del termovalorizzatore di Acea di San Vittore, e contiamo che gli effetti saranno visibili nei prossimi giorni. Sono fiducioso che a Natale Roma sarà più pulita di come l’abbiamo trovata e gli obiettivi del piano saranno raggiunti. Abbiamo sempre detto che si tratta solo di un primo passo, e che per raggiungere gli standard di eccellenza che ci prefiggiamo occorrerà più tempo sia sul fronte della raccolta che su quello degli impianti", aggiunge il sindaco di Roma.