Roma, Gualtieri: ''Dopo 2 anni stop torna filobus 74 Eur-Laurentina-Tor Pagnotta''

Il sindaco alla riapertura: ''Avanti così per restituire ai cittadini trasporti più efficienti, sicuri, sostenibili''

''Dopo 2 anni di interruzione, oggi rientra in funzione la linea 74 del filobus Eur-Laurentina-Tor Pagnotta. Fondamentale per il trasporto pubblico, migliorerà la mobilità dell’intero quadrante. Avanti così per restituire ai cittadini trasporti più efficienti, sicuri, sostenibili''. Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri che oggi ha inaugurato la riapertura della linea, insieme all’assessore alla Mobilità Eugenio Patanè e alla Presidente del Municipio IX Titti Di Salvo.

La tratta, attraverso un corridoio della mobilità, si snoda dalla stazione della Metro B Laurentina, importante nodo di interscambio, fino al quartiere di Fonte Laurentina e garantisce oltre 11 chilometri, tra andata e ritorno, di spazio riservato integralmente al trasporto pubblico migliorando il servizio per l’intero quadrante sud. Nell’ora di punta le linee filobus che percorrono il Corridoio offrono oltre 3000 posti. I mezzi, lunghi 18 metri, sono tutti dotati di trazione elettrica e possono trasportare un totale di 135 passeggeri con 28 posti a sedere. Sono inoltre attrezzati per il trasporto disabili, con spazio per due carrozzelle, e sono dotati di pedane elettriche.

“Dopo un anno – ha dichiarato l’assessore alla Mobilità Eugenio Patanè - riattiviamo una linea fondamentale per il trasporto pubblico nel quadrante Eur-Laurentina. Un servizio di straordinaria importanza per un trasporto pubblico fluido, efficiente, accessibile alle persone diversamente abili, ecologico e competitivo con l’auto privata. La riattivazione della Linea 74 ci consente di compiere un importante passo avanti verso la mobilità sostenibile e la riduzione delle emissioni inquinanti. Nello stesso tempo, miglioriamo il collegamento tra i quartieri posti lungo le vie Laurentina e Ardeatina verso la Metro B ed il capolinea bus di piazzale dell’Agricoltura. Il corridoio, inoltre, facilita e velocizza il raggiungimento di importanti destinazioni, tra cui le aree commerciali e i centri direzionali dell’Eur e Castellaccio”.