Roma, Gualtieri: Primi atti? "Pulizia straordinaria, piani rifiuti e trasporti, incontrerò Draghi"

I primi atti saranno "la pulizia straordinaria della città e lanceremo il nostro piano rifiuti, il piano trasporti e la manutenzione straordinaria delle strade. Incontrerò subito il presidente del consiglio per definire la governance più adeguata per il Giubileo". Lo ha detto il candidato sindaco di Roma del centrosinistra, Roberto Gualtieri, a 'Radio anch'io'. "Convocherò le parti sociali", ha concluso aggiungendo che bisogna "trasformare Roma in una città che cresce e crea occupazione".