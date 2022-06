Roma, Gualtieri: "No area verde intitolata a Giorgio Almirante"

"La toponomastica è una competenza di Roma Capitale e noi non intitoleremo un’area verde a Giorgio Almirante. Roma è medaglia d’oro al valor militare per il suo contributo alla Resistenza e non dimentica la storia, i principi e i valori della Costituzione". Così in un tweet il sindaco di Roma Roberto Gualtieri mette la parola fine sulla mozione approvata dal Municipio VI per intitolare un giardino al leader del Movimento sociale italiano.

"Penso che sarebbe inopportuno - ha spiegato Gualtieri. È una competenza comunale e non penso che accoglieremo questa proposta. È legittimo che venga fatta ma con tutto il rispetto per le figure come Giorgio Almirante - ha ribadito - non penso che sia opportuno intitolargli un luogo’".