Roma: il futuro della Capitale nella prima edizione di 'Rome Future Week(R)'

Una manifestazione diffusa in tutta la città e organizzata da una molteplicità di soggetti - singoli cittadini, aziende, istituzioni, enti, scuole, media e associazioni - per raccontare, attraverso quattro grandi temi, e molte sfumature, il futuro di Roma e non solo: 'Growth', 'connections', 'people', 'experience' le aree individuate per discutere di come l’innovazione sta cambiando tanti settori dell’esperienza umana: impresa, etica, fintech, food, entertainment, sport, turismo, lavoro, educazione, diritti umani, mobilità, ecologia e molto altro.

Si chiama 'Rome future week®' (rfw) e dall’11 al 17 settembre presenterà un cartellone collettivo con alcuni grandi eventi in location iconiche della città e centinaia di eventi diffusi in tutta la Capitale. Una sfida nella sfida: se dietro la parola 'futuro' non ci sono solo tecnologia e digitale, nel futuro di Roma non ci sono solo siti archeologici e patrimonio artistico. L’innovazione è già di casa a Roma, ma si conosce poco.

Infatti, non è noto, ad esempio, che a Roma animano il tessuto produttivo più di 1880 startup e pmi innovative, che eccellenze nazionali e internazionali hanno qui la loro sede, che è il centro universitario più grande d’Europa, che un abitante su 3 usa il trasporto pubblico e 1 su 5 preferisce spostarsi a piedi. Che oltre il 60% di cittadini e imprese dialoga con la P.A. tramite i servizi online e che la città è impegnata a ridurre del 40% le emissioni di gas serra entro il 2030.

Roma Capitale non sarà solo teatro degli eventi ma parte attiva della manifestazione, sottolineando una nuova attenzione al tema dell’innovazione e dello sviluppo sostenibile della città. L’assessora alle politiche della sicurezza, attività produttive e pari opportunità Monica Lucarelli sottolinea: “Non c’è futuro senza innovazione, e non può esserci innovazione senza uno sviluppo inclusivo e sostenibile, basato sulla collaborazione e partecipazione. Per questo motivo come Amministrazione capitolina crediamo fortemente nell’importanza di parlare di futuro, specialmente qui a Roma, dove siamo abituati a parlare della grandezza del nostro passato dimenticandoci a volte la nostra capacità innata di creare futuro. Sono quindi felice di portare il nostro contributo alla Rome Future Week e sono sicura che possa essere un passo importante per rinforzare il nostro ecosistema dell’innovazione”.

A lanciare l’iniziativa è l’agenzia Scai Comunicazione che ha fatto dei grandi eventi sull’innovazione il proprio punto di forza.“Spazio alla fantasia e alla partecipazione” dice Michele Franzese, ideatore e animatore della manifestazione, che ricorda: “Abbiamo dato il via alla candidatura di eventi e raccoglieremo le manifestazioni d’interesse fino al 31 maggio. Nessun format prestabilito e grande apertura alla partecipazione di tutti gli interessati” spiega Franzese.

“Ciascuno può organizzare il proprio evento o appuntamento durante la Rome Future Week, aprendo le porte del proprio spazio; diventare sponsor, ambassador, volontario nei giorni dell'evento o raccontare Rome Future Week da media partner”. Molto semplice candidarsi seguendo le istruzioni presenti su https://romefutureweek.it/ L’organizzazione verificherà che le candidature siano in linea con lo spirito ed i temi dell'evento, e coordinerà tempi, spazi e orari. “A poche settimane dal lancio dell’iniziativa -spiega ancora Franzese- più di 100 organizzazioni pubbliche e private hanno già manifestato l’interesse a partecipare. Questo ci fa capire che siamo sulla strada giusta e che in città, tra le imprese e i cittadini, c’è davvero tanta voglia di futuro". Il calendario degli eventi, sin dal mese di giugno, sarà disponibile sul sito e chiunque potrà realizzare la propria agenda misurandola sulle molteplici offerte del festival, selezionando quegli eventi che meglio rappresentano la propria idea di futuro.