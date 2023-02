In via dell'Impruneta nel quartiere della Magliana

Quattro persone, tra le quali una bambina, sono rimaste intossicate nell'incendio divampato in un appartamento al sesto piano di una palazzina di otto in via dell'Impruneta nel quartiere della Magliana a Roma. Gli intossicati sono stati trasportati dal 118 negli ospedali più vicini e tre appartamenti sono stati dichiarati inagibili.