Roma, incendio Malagrotta sotto controllo - Video

Le fiamme divampate nell’impianto Tmb, trattamento rifiuti di Malagrotta, all’estrema periferia Ovest di Roma, sono ora sotto controllo. I vigili del fuoco, una sessantina in tutto, hanno operato tutta la notte per evitare che le fiamme si propagassero all'esterno dell'impianto. Per spegnere completamente l'incendio saranno necessari giorni.

#Roma, #incendio #Malagrotta: fiamme sotto controllo dopo la notte, #vigilidelfuoco impegnati con 60 uomini e 20 mezzi, sul posto rinforzi da Lazio, Campania, Abruzzo, Toscana, Umbria e Marche [#16giugno 8:00] pic.twitter.com/XxF6r3gDUW — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) June 16, 2022