In via precauzionale sono state evacuate alcune famiglie

Incendio oggi a i San Polo dei Cavalieri, alle porte di Roma. I vigili del fuoco sono intervenuti e in via precauzionale sono state evacuate alcune famiglie in Via Roma e Via Liberata a causa delle fiamme vicino le abitazioni. È stato richiesto anche il supporto dell'elicottero: il video dall'alto.