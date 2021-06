E' accaduto oggi pomeriggio in via Mola Cavona

Un uomo di 53 anni in sella a una Suzuki ha perso la vita oggi pomeriggio, intorno alle 17, in un incidente che ha visto coinvolte la sua moto, una Ducati e una Dacia Duster.

E' successo in via Mola Cavona, zona Vermicino. Sul posto gli agenti del VII gruppo Tuscolano della Polizia Locale di Roma Capitale impegnati nei rilievi per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.