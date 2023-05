Roma-Inter: Totti, Mourinho, Ronaldo e le grandi bottiglie per una classica diventata rivalità

Da sempre una delle sfide di cartello della Serie A, Roma contro Inter ha fatto un salto di qualità del dopo Calciopoli. Con la Juve momentaneamente fuori dai piani alti, il Milan lontano dai fasti di inizio millennio e il Napoli in fase di costruzione, a giocarsi i trofei dal 2006 e fino al prepotente ritorno bianconero con Antonio Conte in panchina sono proprio Roma e Inter. Quasi sempre a spuntarla sono i nerazzurri, che proprio con Mourinho, odierno dominus giallorosso, conquistano il triplete nell’anno domini 2010. Ma la Roma di Spalletti e quella di Ranieri sono sempre lì, a sfiorare l’impresa fino a toccarla. Come successo nella stagione 2007/2008, quando un gol di Vucinic a Catania porta lo Scudetto a Roma per quasi un tempo. Quello necessario a Ibrahimovic per entrare sotto la pioggia di Parma e firmare il campionato con una doppietta heavy metal – nel senso del peso specifico dei gol – che tra le altre cose manda i padroni di casa in Serie B. In quegli anni la Roma deve “accontentarsi” di vincere due Coppe Italia e una Supercoppa italiana, ovviamente in finale sempre contro l’Inter, ma le sfide ripetute certificano ormai l’accesa rivalità tra le due squadre.

