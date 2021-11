Roma, investe donna dopo lite: il figlio spara in strada

E' successo nel primo pomeriggio in via dei Fenicotteri, in località Tor San Lorenzo ad Ardea

Una violenta lite in provincia di Roma tra due nuclei familiari è culminata con l’esplosione di alcuni colpi di arma da fuoco in strada. E’ successo nel primo pomeriggio di oggi, in via dei Fenicotteri in località Tor San Lorenzo ad Ardea, dove i carabinieri della Compagnia di Anzio e della Stazione di Tor San Lorenzo, sono intervenuti per una lite in strada tra due famiglie.

I militari hanno accertato che la madre di un 29enne avrebbe danneggiato con una spranga l’auto dell’altro nucleo familiare. Il proprietario del veicolo danneggiato avrebbe investito la donna. Il figlio della donna avrebbe esploso alcuni colpi d’arma da fuoco senza colpire nessuno. I militari sul posto hanno identificato la donna il figlio 29enne, e il coetaneo che avrebbe investito la donna.

Le perquisizioni dei carabinieri anche presso l’abitazione 29enne, hanno portato al sequestro della spranga usata dalla donna, a circa 500 grammi di cocaina, 60 di marijuana e un caricatore di una pistola vuota. La donna è stata trasportata all’ospedale San Camillo di Roma in codice giallo, non è in pericolo di vita. La posizione dei tre è al vaglio.