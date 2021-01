(Adnkronos)

"Aiuto, in quattro hanno assaltato il mio furgone, erano armati. Uno aveva il volto coperto, mi hanno incappucciato e portato lontano. Quando sono riuscito a liberarmi, sono tornato e ho visto che mancavano alcuni aspirapolvere". E' quanto ha raccontato ai carabinieri un corriere. I fatti, sui quali ora i militari stanno facendo accertamenti, sono avvenuti poco fa in via Castel Boverano, all'altezza del civico 51, in zona Tor Cervara.

L'uomo, che trasportava elettrodomestici, precisamente aspirapolvere di una nota marca, e generi alimentari, sarebbe stato fermato dal gruppo di banditi, incappucciato e portato in un parcheggio a un chilometro di distanza. Non è stato ferito e ha rifiutato le cure mediche; dei quattro responsabili dell'assalto per ora nessuna traccia. (di Silvia Mancinelli)