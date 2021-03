Roma, ira Raggi per assunzione compagna Lemmetti

La sindaca di Roma, Virginia Raggi, è infuriata per l'assunzione della compagna dell'assessore al Bilancio Gianni Lemmetti, Silvia Di Manno, nello staff dell’assessorato all’Urbanistica. A quanto si apprende, la sindaca, che non ha partecipato alla votazione in Giunta in cui è stata deliberata l'assunzione di Di Manno, avrebbe già chiesto di intervenire con la revoca della delibera di assunzione o attraverso un passo indietro della diretta interessata.