Roma, la protesta di autonomi e partite Iva contro le chiusure

"Creare una maggiore attenzione sugli autonomi e le partite Iva". In piazza oggi a Roma il Movimento Politico Autonomi e partite Iva, "in rappresentanza di autonomi, professionisti, imprenditori, aziende e tutti i loro dipendenti, per tutte le categorie produttive ormai stremate dalle chiusure prolungate e senza adeguati ristori e per i dipendenti che attendono da mesi la Cig, spesso anticipata dai loro datori di lavoro". "La prima richiesta più importante è quella dei ristori all'80% pei mancati ricavi dovuti all'emergenza Covid", afferma Eugenio Filograna, presidente del Movimento Autonomi e Partite Iva.