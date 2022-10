La Roma vince 2-1 contro il Lecce all'Olimpico nell'incontro valido per la nona giornata del campionato di calcio di serie A. Vantaggio al 6' del primo tempo di Smalling per i padroni di casa, pareggio di Strefezza per gli ospiti al 39'. Nella ripresa al 48' il rigore trasformato da Dybala per il 2-1 finale. La formazione di Mourinho sale a 19 punti, i pugliesi rimangono a 7.