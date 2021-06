Roma, lite finisce a coltellate: denunciato 38enne di Ardea

La vittima, soccorsa davanti alla propria abitazione, è stata portata in eliambulanza all'ospedale San Camillo per una ferita all'addome

A poca distanza da dove domenica pomeriggio il 34enne Andrea Pignani ha ucciso due bambini e un anziano, intorno alle 16 di ieri a Tor San Lorenzo un 38enne di Ardea ha accoltellato un romeno di 52 anni al culmine di una banale lite.

La vittima, soccorsa davanti alla propria abitazione, è stata portata in eliambulanza all'ospedale San Camillo per una ferita all'addome che si è rivelata meno grave del previsto e che guarirà in otto giorni. A rintracciare l'aggressore sono stati i carabinieri della stazione Marina Tor San Lorenzo che, intervenuti sul posto, hanno preso informazioni bloccando poco dopo il presunto responsabile, già noto alle forze dell'ordine, davanti a un bar poco distante dal luogo dell'accoltellamento. La vittima al momento avrebbe lasciato intendere di non voler sporgere denuncia e il 38enne è stato denunciato per lesioni personali aggravate. Si cerca ancora il coltello.