Roma, lite per mascherina abbassata: a processo Massimo Popolizio

L'attore è accusato di aver sferrato un pugno in faccia a un uomo di 53 anni

Lesioni personali, con questa accusa andrà a processo l’attore Massimo Popolizio. L’udienza è fissata per il 17 giugno davanti al giudice di pace di Roma. L’attore è accusato di aver aggredito un uomo di 53 anni sferrandogli un pugno in faccia lo scorso 23 febbraio in un mercatino dell’usato della Capitale.

La discussione sarebbe nata dopo che la vittima si era abbassata "la mascherina per soffiarsi il naso": a quel punto Popolizio ha aggredito l’uomo “colpendolo con un pugno al volto – si legge nel capo di imputazione - cagionandogli lesioni" al bulbo oculare, giudicate guaribili in 15 giorni.