Roma, Lollobrigida (FdI): ''Michetti scelto perché bravo e preparato''

''Noi chiediamo di votare Enrico Michetti, una persona che non è stata scelta per la sua popolarità. Potevamo scegliere tante persone che nei sondaggi sarebbero balzate avanti ma abbiamo fatto una scelta più difficile. L'altra volta ha vinto una che grazie a Grillo era in testa nei sondaggi ma abbiamo visto che era impreparata. Noi abbiamo scelto una persona preparata perché come dice Giorgia Meloni tu puoi prendere uno bravo che non è conosciuto e farlo diventare conosciuto ma se uno è conosciuto ma non è bravo non ci riesci a insegnargli il mestiere di sindaco''. Lo ha detto Francesco Lollobrigida, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera (Video), ospite di uno della serie di forum con i candidati organizzati dall’Adnkronos nelle principali città interessate dalle prossime elezioni amministrative.

Comes (FdI) ''periferie priorità, ora sotto scacco di immigrati' - All'incontro era presente anche Lisa Comes, candidata per FdI al consiglio comunale di Roma (Video). ''Priorità per Roma? Le periferie. Ho sentito troppe persone che mi hanno detto di aver paura a far uscire le proprie figlie di pomeriggio, magari per andare in palestra. Oggi ci sono dei quartieri dove i genitori non possono far scendere la figlia 13enne per fare 300 metri perché hanno paura. Le periferie sono sotto scacco di una quantità di immigrati che fanno una vita incontrollata e la fanno da padroni. E' una ingiustizia immane''.