Roma, madre e figlia colpite alla testa da uno sconosciuto

E' successo questa mattina in strada, in zona Torre Gaia

Madre e figlia, entrambe italiane di 55 e 34 anni, sono state colpite alla testa con un oggetto contundente da una persona poi fuggita. E' successo alle 9,50 di questa mattina in strada, all'altezza del civico 150 di viale Paolo Ferdinando Quaglia, in zona Torre Gaia. Le due donne sono state trasportate in codice giallo al policlinico Tor Vergata. Sulle tracce dell'uomo indagano i poliziotti del commissariato Casilino, impegnati nelle indagini.