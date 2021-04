Roma, maresciallo Gdf morto in casa con compagna: ipotesi omicidio-suicidio

Uno accanto all'altra, nel piano terra dell'abitazione di lei in via del Portico Placidiano, all'Isola Sacra. Sono stati trovati così un maresciallo della Guardia di Finanza di Fiumicino e la sua compagna oggi pomeriggio da una tenente che, preoccupata per non aver sentito né visto al lavoro il suo sottoposto, era andata a trovarlo a casa.

Stando a una prima ricostruzione effettuata dal medico legale sul posto e dai finanzieri ora impegnati nelle indagini, il maresciallo avrebbe sparato alla compagna per poi uccidersi con la stessa arma.

Nell'abitazione è stata trovata una lettera in cui sarebbero scritti i motivi del folle gesto. Poche righe per spiegare problemi economici e ora al vaglio degli inquirenti. (di Silvia Mancinelli)