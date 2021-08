"A Roma, dove Pd e M5S chiedono lo sgombero di CasaPound ogni due ore, viene assegnato senza bando e regalato ai centri sociali un immobile di 1.200 mq in via Monte Meta in III Municipio, occupato abusivamente da 12 anni. Capite perché non possiamo cedere a questi truffatori?". Lo scrive su Twitter Luca Marsella, uno dei leader di CasaPound e consigliere municipale a Ostia.