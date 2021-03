Roma, ministra Stefani visita 'Lampada dei desideri': "Qui energia straordinaria"

Roma, 3 mar. (Adnkronos)

"Quello del volontariato è un mondo incredibile, un mondo che si regge su una energia straordinaria". Lo dice all'AdnKronos la ministra per le disabilità, Erika Stefani, al termine della visita all'associazione 'La Lampada dei desideri', nel quartiere della Magliana di Roma. "In Italia ci sono tante persone che ci mettono il cuore, la passione, che si mettono al servizio degli altri".

Visitando il centro, la ministra si è intrattenuta a lungo con gli ospiti della struttura, che hanno mostrato all'esponente di governo le attività svolte: pittura, editoria per bambini, disegni su t-shirt, come quella indossata dalle persone presenti, con la scritta 'noi con il cuore'. A guidare la struttura è Paola, una donna del quartiere, con esperienze di malattia e disagio alle spalle, insieme ad altri volontari che si alternano nei locali che si affacciano in una delle piazze del popolare quartiere di Roma, all'interno dell'XIesimo municipio.

Nel corso dell'incontro Stefani si è poi collegata, tramite zoom, con decine di caregiver, che da varie regioni d'Italia hanno posto al ministro le loro domande, suggerito soluzioni e raccontato storie di chi, appunto, passa gran parte della propria vita a fornire aiuto e assistenza alle persone con disabilità e in difficoltà. Una tavola rotonda virtuale che si è conclusa con l'impegno di un incontro nei prossimi giorni, per raccogliere nel dettaglio tutte le proposte del settore.