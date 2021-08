Roma, monopattini invadono marciapiedi. Residenti sconsolati: "è un delirio"

Ormai i monopattini hanno invaso la capitale. Ovunque e in ogni luogo, sui marciapiedi, accanto alle auto o in sosta sotto gli alberi, appoggiati alle entrate dei palazzi o semplicemente buttati per terra. Senza regole, senza legge alcuna. Si sfreccia nella capitale contromano, in due su uno stesso veicolo, perchè fanno bene all'ambiente e non inquinano. Anche nella salita di San Sebastianello (come si vede nella foto), accanto a piazza di Spagna, è un tappeto di monopattini. E un residente del centro storico, F.G., scoraggiato commenta: "che delirio... ma qui non ci passa nemmeno un cane. Ma il sindaco lo sa?'.