Roma, morte 16enne precipitata da finestra: Procura indaga per istigazione al suicidio

La ragazzina non ha lasciato biglietti e da un'analisi dei suoi profili social non risultano problemi di bullismo

La procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine in relazione alla morte della 16enne precipitata ieri dal balcone della sua abitazione in via Battistini, a Roma. Il reato ipotizzato è di istigazione al suicidio. Oggi è stato dato l’incarico per effettuare l'autopsia, prevista per i prossimi giorni.

Sul caso, che sembra essere un suicidio, indagano i carabinieri della Compagnia Trastevere. Non sono stati trovati biglietti lasciati dalla ragazzina ma alla base del gesto potrebbero esserci problemi personali o scolastici. Dai primi accertamenti sui social network e sulle chat usate dalla 16enne non emergerebbero problemi legati al bullismo.