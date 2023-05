Roma, Mourinho: "Senza infortuni saremmo nei primi quattro"

"Abbiamo parlato con la società della profondità della rosa? La squadra, senza problemi fisici, ha qualità sufficienti per rientrare tra le prime quattro". Sono le parole di Josè Mourinho, tecnico giallorosso, durante la conferenza della vigilia di Roma-Bayer Leverkusen, andata delle semifinali di Europa League in programma domani all'Olimpico. "Quando mi domandavate gli obiettivi della Roma rispondevo sempre 'dipende'. Non abbiamo cinque giocatori uguali per ruolo. L'Inter può permettersi di giocare domenica con Correa-Lukaku e oggi con Dzeko-Lautaro. Io questo non posso farlo, dovrei avere la stagione perfetta ma non esiste. Non sono critiche, è la realtà. Al di là dei risultati questa è una stagione fantastica", afferma il portoghese.

Sul suo futuro, il tecnico spiega: "Psg? Se mi hanno cercato non mi hanno trovato perché non hanno parlato con me". Poi le parole sul match contro il Bayer Leverkusen: "Dybala e Wijnaldum - spiega Mourinho - è difficile che ci siano dal 1'. Difficile, non impossibile. Dobbiamo capire se possono giocare o no, decidiamo domani mattina".

"Stanno facendo il possibile per recuperare - aggiunge il portoghese - siamo pronti a tutto. Il gruppo è felice nonostante i problemi".

"In campionato proveremo a centrare l'obiettivo Champions, ma le due sfide con il Leverkusen sono le partite chiave della stagione", dice Josè Mourinho. "Bayer squadra forte, sono i più bravi a giocare in contropiede. Squadra pragmatica con cinque o sei giocatori che potrebbero fare le Olimpiadi contro Jacobs. Un piacere ritrovare Xabi Alonso, ha avuto tanti bravi allenatori e avrà preso un po' da tutti", conclude.