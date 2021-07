Roma, Mourinho si presenta: "Vincere non è ossessione, 'tituli' arriveranno"

"Noi parliamo di progetto della Roma, parliamo di tempo e di lavoro. Non parliamo di 'tituli', sarebbe una promessa troppo facile. Voi parlate di titoli, noi parliamo di migliorare, di progetto, di tempo. I 'tituli' arriveranno. La proprietà non vuole un risultato isolato: vuole arrivare lì" in alto "e rimanere lì con un progetto sostenibile". E' il giorno di José Mourinho. Il neo tecnico della Roma si è presentato in conferenza stampa al suo ritorno in Italia 11 anni dopo l'esperienza all'Inter. "Abbiamo un solo obiettivo in mente: vincere la prima partita ufficiale, poi penseremo alla seconda. In generale, c’è un lavoro da fare: questa società e questa squadra devono migliorare ogni giorno”, dice durante la conferenza stampa di presentazione alla Terrazza Caffarelli.

La Roma è pronta per vincere? "Non è un'ossessione per me. La Roma non vince da molti anni? E' la verità, come è vero che abbiamo finito l'ultimo campionato a 29 punti da chi ha vinto lo scudetto e a 16 punti dal quarto posto. Vogliamo capire perché e vogliamo capire come muoverci. C'è bisogno di tempo, meglio ovviamente se riusciamo ad accelerare il nostro progetto".

C’è chi giudica lo Special One in parabola discendente: “I miei ultimi 3 club: scudetto con il Chelsea, 3 coppe con il Manchester United, una finale con il Tottenham. Sono una vittima di quello che ho fatto. Ho vinto 3 titoli con il Manchester United e per la gente è stato un disastro. Ho preso il Tottenham, l’ho portato in una finale di Coppa che non ho potuto giocare. Quello che per me è un disastro, per qualcuno è un obiettivo fantastico, mai raggiunto nella vita. Abbiamo un solo obiettivo in mente: vincere la prima partita ufficiale, poi penseremo alla seconda. In generale, c’è un lavoro da fare: questa società e questa squadra devono migliorare ogni giorno”.

"Devo ringraziare i tifosi - ha poi aggiunto- La reazione alla mia trattativa con la Roma è stata eccezionale, ho avuto subito la sensazione di non aver fatto nulla per meritare questo. Mi sento in debito con loro, l'accoglienza è stata veramente emozionante".

Il portoghese cita quindi Marco Aurelio: "Nulla viene da nulla, nulla torna dal nulla. E questo è il significato che ho sentito quando mi hanno chiamato: un progetto chiarissimo, per costruire senza dimenticare il passato glorioso, ma costruire un futuro col tempo, la passione e il lavoro", ha detto il neo tecnico della Roma.