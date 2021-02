Roma, nel weekend a piazza del Popolo corridoi anti assembramento

Sarà replicato anche per il prossimo weekend il 'modello Roma' anti assembramento con i varchi già messo in atto a dicembre. Oltre ai varchi di accesso nella zona del Tridente, a piazza del Popolo ci saranno dei corridoi per consentire l'afflusso e il deflusso delle persone con l'obiettivo di rendere più fluido il transito dei pedoni nella zona ma anche di evitare stazionamenti. Al Pincio ci saranno pattuglie di polizia e carabinieri a cavallo per presidiare maggiormente la zona. E' quanto stabilito nel corso del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Matteo Piantedosi, a cui hanno partecipato oltre ai vertici delle forze dell'ordine e della polizia locale, anche rappresentanti di Regione Lazio e Roma Capitale.

Un attento presidio del territorio e controlli amministrativi agli esercizi commerciali sono stati disposti anche nelle zone della movida, come Trastevere, Ponte Milvio, Ponte della Musica e San Lorenzo.

Nel corso del comitato il prefetto ha rilevato la ''grande collaborazione fornita dalla cittadinanza finora'' e ha chiesto di continuare a mantenere ''alta l'attenzione perché solo con l'impegno di tutti potremmo uscire da questo momento delicato'' in cui non bisogna ''assolutamente abbassare la guardia''.