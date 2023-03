Roma, Operation Smile fa 'sfilare' il cantante Sting con Magnum da 3 litri

Ci sarà un Magnum da 3 litri (Sister Moon 2020) griffato Trudie Styler e Sting a Palazzo Colonna, il 9 marzo, per supportare con un charity event che si terrà nella capitale, guidata da due esperti del settore Gelasio Gaetani e Paolo Cuccia, i medici di Operation Smile in Guatemala, India e in Madagascar. L'obiettivo della serata è quello di raccogliere fondi per assistere e curare i bambini nati con malformazioni del volto nei paesi a basso e medio reddito. Parteciperanno alla preziosa asta anche i Marchesi Antinori e i Marchesi Frescobaldi, i Franchetti e il Barone di Serramarrocco, Andrea Formilli Fendi, il Principe Pallavicini e l'azienda agricola del Conte Leopardi, i Ferragamo, Paolo e Noemia d'Amico accanto ai Feudi di San Gregorio, alla cantina di Giovanni Bulgari (Podernuovo a Palazzone), ai vini provenienti dal Castello di Bolgheri e da Donnafugata.

"Il vino ci piace giovane quando siamo giovani, maturo se diventiamo maturi. E solo se abbiamo guardato in su nella Cappella Sistina e abbiamo scorto un particolare della Creazione dell'Uomo, saremo capaci di amare i vini invecchiati". Gelasio Gaetani sintetizza così il suo pensiero sulla capacità di cogliere il valore e la storia del vino. "Ho accolto molto volentieri l’opportunità di mettere insieme, in un confronto aperto, due tematiche all’apparenza così distanti, in realtà molto vicine - aggiunge- Creare un progetto sostenibile è un obiettivo che deve porsi tanto chi fa viticoltura quanto chi si occupa di persone in stato di bisogno".

"E il parallelismo continua perché, un po’ come nel mondo dei vini, anche nell’ampio panorama della solidarietà ci sono delle eccellenze che meritano di essere segnalate - prosegue il conte d'Aragona- Operation Smile Italia è senza dubbio una di queste. Due mondi, Smile&Wine, che devono essere sospinti dalla stessa visione. Generare sorrisi sani e sostenibili".