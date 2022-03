Un uomo di 44 anni e il figlio di 15 sono stati feriti a colpi di arma da fuoco nella loro casa in via Greccio a Nettuno, in provincia di Roma. Il ragazzo è stato trasportato in elisoccorso al Bambin Gesù mentre il padre è stato soccorso e portato all'ospedale di Anzio.

Indagano i pm della Dda di Roma. Nel fascicolo aperto si indaga per duplice tentato omicidio. L’uomo di 44 anni era sottoposto agli arresti domiciliari.