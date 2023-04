Roma, "pagate o facciamo esplodere bomba": minaccia alla Marymount

Pagate oppure qualche ordigno potrebbe esplodere. E' la minaccia arrivata via mail questa mattina alla Marymount International School of Rome, a quanto apprende l'Adnkronos dall’ufficio comunicazione dell'istuto. Il messaggio, arrivato in amministrazione, avvertiva che se non fosse stato pagato un certo ammontare di bit Coin "qualche ordigno sarebbe stato fatto detonare".

La bonifica effettuata nella scuola ha però avuto esito negativo.

Il Campus, hanno spiegato dalla scuola, è stato evacuato, "gli studenti sono tornati a casa. Noi del personale siamo all’esterno al di là dei cancelli, nel parco lontano dagli edifici, a breve andremo a casa. Sul posto l’ambasciata americana e polizia per gli accertamenti del caso".