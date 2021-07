Roma, perde il controllo del bus e si schianta contro le auto in sosta

Un bus Atac della linea 2 si è schiantato contro due veicoli in sosta. E' accaduto intorno alle 3.30 di notte. A intervenire in via della Giustiniana all'altezza del civico 12, gli agenti del XV Gruppo Cassia della Polizia Locale. Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento. Il conducente, negativo agli accertamenti alcolemici, è stato portato all’ospedale Sant’Andrea in codice rosso.

A causa della perdita di sostanze oleose e detriti, via della Giustiniana è stata chiusa temporaneamente, dal civico 8 al civico 20. In queste ore si è provveduto alla rimozione del mezzo e alla pulizia del manto stradale per poter riaprire al traffico la strada.