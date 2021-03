Roma, polizia insegue rapinatori e si scontra con altra auto: morta 17enne

È finito con un incidente e una vittima, una ragazza di 17 anni, l'inseguimento di una Fiat con a bordo due rapinatori che avevano appena messo a segno un colpo in una tabaccheria di Tivoli. Secondo quanto si apprende, è arrivata al 112 la segnalazione di una rapina in una tabaccheria a Tivoli. L'auto in fuga, una Fiat con a bordo due rapinatori, è stata inseguita dalla polizia stradale che in via di Salone si è scontrata con un'altra auto su cui viaggiavano 4 persone, tre donne e un uomo. La 17enne è morta sul colpo. Proseguono a tappeto le ricerche dei due rapinatori. Per i rilievi dell'incidente sul posto i carabinieri.

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine in relazione all'incidente. Il pm di turno ha disposto accertamenti per ricostruire la dinamica dei fatti.