Roma, precipita da torre Santa Bibiana: muore studente francese

Un ragazzo francese di 21 anni è morto dopo essere caduto dalla torre Santa Bibiana nella zona della stazione Termini a Roma. Inutile ogni tentativo di soccorso per lo studente. Sul posto, in via Giolitti, sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 e la polizia. Secondo quanto si apprende il giovane aveva trascorso la serata in compagnia di alcuni amici. Ora la salma, recuperata all'alba dai soccorritori, è a disposizione dell'autorità giudiziaria.