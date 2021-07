Roma, Raggi a inaugurazione ampliamento hotel Bernini a piazza Barberini

Dopo il superamento di varie criticità burocratiche, è stato abbattuto un muro di cartongesso nell’hotel Bernini a piazza Barberini che ha permesso l’ampliamento dell’hotel a 5 stelle nel centro di Roma. Al taglio del nastro la sindaca di Roma Virginia Raggi insieme al proprietario dell’albergo, e presidente di Federalberghi, Bernabó Bocca.

Raggi: ''Ci vuole coraggio per ripartire'' - ‘’E un momento storico per questo hotel, abbiamo abbattuto il muro che separa l'albergo da una struttura destinata ad uffici, con una operazione di rigenerazione urbana che permetterà di riqualificare e ampliare l'hotel- ha detto Raggi- Si riparte dalla rigenerazione urbana, con standard di altissimo livello. Il turismo, non possiamo negarlo, ha subito un grande colpo dalla pandemia. Ci vuole coraggio per ripartire. Dobbiamo puntare sul turismo alto-spendente. A Roma per far ripartire i flussi turistici abbiamo subito pensato al bollino Safe tourism per le strutture che rispettano le norme anti Covid. Roma durante la pandemia è riuscita a tenere ai margini il virus, questo dice tanto a chi vuole venire in vacanza nella Capitale. E ora rappresentiamo ai turisti anche la capacità di saper gestire i postumi della pandemia’’.

Bocca (Federalberghi) 'ripartiamo, 175 camere nel centro di Roma - ‘Per noi oggi è un momento importante, rialziamo la testa e ripartiamo dopo un colpo da knockdown che ci ha stesi- ha detto Bocca- La seconda ondata di Covid è stata la più tremenda. Eravamo già partiti con questa iniziativa, prendendo oltre 2mila metri in affitto per creare un albergo grande e importante. Oggi l’albergo ha 129 camere e con questo ampliamento arriverà a 175 camere nel centro di Roma. Abbiamo comprato la banca al piano terra e raddoppieremo i locali anche al piano terra per dare a questa città un albergo a 5 stelle a piazza Barberini. Siamo fiduciosi per il futuro. Siamo stati tra i primi alberghi a riaprire, oggi vogliamo restare aperti perché sappiamo che soprattutto dal mercato americano ci sono grandi segnali di ottimismo. Ieri c’era grande entusiasmo per la vittoria agli europei speriamo sia uno dei primi mattoni per una ripresa che magari non sarà così forte nel 2021 ma che tutti ci auguriamo nel 2022’’. La presenza della sindaca, ha concluso Bocca "è la testimonianza della attenzione delle istituzioni verso questo nostro settore".