Roma, Raggi: "Assoluzione è vittoria per i cittadini"

"L'assoluzione definitiva è una vittoria di tutti i cittadini che mi sono stati al fianco. In questi quattro lunghi anni non mi sono mai sottratta alle udienze, perché ho sempre avuto fiducia nella giustizia. Questa notizia è la conferma che ho agito con la massima trasparenza e con l’amore che provo nei confronti della mia città e dei cittadini. E’ anche una bella notizia per Roma che rialza la testa dopo anni di scandali". Così la sindaca di Roma Virginia Raggi commenta con l'Adnkronos l'assoluzione definitiva nell'inchiesta sulla nomina (poi ritirata) di Renato Marra a capo del Dipartimento Turismo del Campidoglio.

(di Cristiana Deledda)