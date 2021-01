Roma, Raggi: "Con foto-trappole anti zozzoni 7mila multe per un milione"

(Adnkronos)

Settemila 'zozzoni' sorpresi in un anno a buttare rifiuti ingombranti per le strade di Roma "grazie alle nostre foto-trappole" e multati "per un totale di quasi 1 milione di euro". Ad annunciarlo su Facebook è la sindaca Virginia Raggi. "Siamo davvero stufi degli zozzoni che gettano divani, sedie, materassi e altri rifiuti per le strade di Roma - sottolinea Raggi - . Cosa sono le foto-trappole? Si tratta di macchine fotografiche molto potenti che riescono ad immortalare i volti e le targhe degli incivili che sporcano la nostra città. Di giorno, ma anche di notte, grazie alla tecnologia ad infrarossi".

"Abbiamo deciso di posizionare questi strumenti nei punti della Capitale che, secondo le indagini del Nucleo Ambiente e Decoro della Polizia locale, sono più colpiti da reati ambientali. E stiamo lavorando per installarne altre. In tutta la città".